Guerra e pallone l’attacco all’Iran stravolge anche i Mondiali negli Usa | scenari e rischi

Domenica scorsa, Stati Uniti e Israele hanno avviato un attacco contro l’Iran, coinvolgendo azioni militari nella regione. Questa escalation sta influenzando anche i Mondiali di calcio 2026, che si svolgono negli Stati Uniti. Le tensioni tra le nazioni coinvolte e le conseguenze di questo conflitto sono al centro dell’attenzione, con possibili ripercussioni sugli eventi sportivi in programma.

La guerra scatenata sabato da Stati Uniti e Israele contro l’ Iran impatterà inevitabilmente sul mondiale di calcio 2026. Il torneo, il primo a 48 squadre, inizierà l’11 giugno con la partita Messico-Sudafrica allo stadio Azteca e in questi 101 giorni che precedono la manifestazione, la situazione potrebbe ulteriormente degenerare. Il Medio Oriente è in fiamme. La presenza di basi statunitensi e britanniche nell’area ha infatti trascinato altri paesi nel conflitto. Missili, bombe e morti stanno sconvolgendo anche il Libano e parlare di mondiale di calcio, ora, sembra persino surreale. L’Iran è ovviamente coinvolto in prima persona, ma la questione riguarda altre nazioni qualificate: Qatar, Arabia Saudita e Giordania, alle quali potrebbe aggiungersi l’ Iraq, se dovesse conquistare l’accesso al torneo attraverso i playoff intercontinentali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

