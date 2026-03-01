Il Sassuolo fa l'impresa contro l'Atalanta | Grosso la vince giocando quasi tutta la partita in dieci
Il Sassuolo ha sconfitto l'Atalanta al Mapei Stadium in una partita caratterizzata dall'espulsione di Pinamonti, avvenuta quasi subito. La squadra di Grosso ha giocato gran parte del match con un uomo in meno, riuscendo comunque a ottenere la vittoria contro gli avversari. La partita si è conclusa con il risultato favorevole ai neroverdi, nonostante le difficoltà create dall'inferiorità numerica.
Il Sassuolo vince una partita incredibile battendo l'Atalanta al Mapei Stadium giocando praticamente tutta la partita in dieci uomini per via dell'espulsione quasi immediata di Pinamonti. Nel finale Musah accorcia le distanze ma non basta, finisce 2-1. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In Diretta: Sassuolo vs Atalanta | Serie A 2025/26 | Partita Completa | VideoGame Simulation
Pagelle Sassuolo-Atalanta 2-1, i voti della sfida: impresa dei neroverdi in dieci uominiIl Sassuolo compie una grande impresa andando a battere l'Atalanta per 2-0 nonostante abbia giocato in dieci uomini ... calciomercato.it
Fischio d’inizio alle 15. Atalanta, abito Champions anche col SassuoloUna partita dietro l’altra per l’ Atalanta che, tre giorni e mezzo dopo l’impresa in Champions contro il Borussia Dortmund, si rituffa in campionato. Dea impegnata alle 15 al Mapei Stadium di Reggio E ... ilgiorno.it
A fantastic win for Sassuolo! #SassuoloAtalanta x.com
Il docile intervento di Pinamonti su Djimsiti lascia il Sassuolo in 10 dopo appena 15 minuti... E allora fischiamo tutto, dai (P.S: Koné ha portato in vantaggio i neroverdi appena 5 minuti dopo) #SassuoloAtalanta #Pinamonti #SerieA - facebook.com facebook