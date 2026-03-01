Il Sassuolo fa l'impresa contro l'Atalanta | Grosso la vince giocando quasi tutta la partita in dieci

Il Sassuolo ha sconfitto l'Atalanta al Mapei Stadium in una partita caratterizzata dall'espulsione di Pinamonti, avvenuta quasi subito. La squadra di Grosso ha giocato gran parte del match con un uomo in meno, riuscendo comunque a ottenere la vittoria contro gli avversari. La partita si è conclusa con il risultato favorevole ai neroverdi, nonostante le difficoltà create dall'inferiorità numerica.