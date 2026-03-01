Il Sassuolo stoppa la Dea | l’impresa in dieci uomini piega l’Atalanta di Palladino

Nel match disputato al Mapei Stadium, il Sassuolo di Fabio Grosso ha battuto l’Atalanta con il risultato di 2-1. La squadra di casa ha giocato in dieci uomini per più di settanta minuti, riuscendo comunque a portare a casa la vittoria. La partita ha visto il Sassuolo contro l’Atalanta, con l’esito finale che ha sorpreso molti appassionati di calcio.

Koné e un super Thorstvedt firmano il colpaccio al Mapei Stadium. Palladino cade dopo l'impresa di Dortmund: non basta il primo gol di Musah. Nella serata di oggi, il Mapei Stadium è stato teatro di un'autentica impresa sportiva firmata dal Sassuolo di Fabio Grosso, capace di sconfiggere l'Atalanta per 2-1 nonostante un'inferiorità numerica durata oltre settanta minuti. In una congiuntura stagionale che vedeva i bergamaschi reduci dal trionfo europeo contro il Borussia Dortmund, la compagine neroverde ha mostrato una resilienza tattica d'altri tempi, capitalizzando al massimo le reti di Koné e Thorstvedt. Inutile il forcing finale del sodalizio orobico, culminato nel primo sigillo italiano di Musah, che non è bastato a evitare un'inaspettata battuta d'arresto nella corsa ai vertici della classifica.