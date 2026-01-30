Giustizia e Pace in Terra Santa | si avvicina l’incontro del cardinale Pizzaballa ad Arezzo

Arezzo si prepara ad accogliere il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, che domani terrà una lectio magistralis sulla pace in Terra Santa. L’evento si inserisce nell’incontro pubblico “Giustizia e Pace in Terra Santa” e attirerà molte persone interessate a capire meglio la situazione nel Medio Oriente. La città si sta organizzando per ospitare il religioso, che parlerà anche delle difficoltà e delle speranze di quella regione martoriata dai conflitti.

Arezzo, 30 gennaio 2026 – Arezzo si prepara ad accogliere il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, che offrirà la sua lectio magistralis alla cittadinanza nell’ambito dell’incontro pubblico “Giustizia e Pace in Terra Santa”. L’evento promosso dalla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, da Rondine Cittadella della Pace e dalla Caritas diocesana si terrà sabato 14 febbraio alle ore 15.30 nella basilica di San Francesco. L’evento è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta presso il Palazzo Vescovile di Arezzo. «Si tratterà di un pomeriggio di vero dialogo dedicato a una terra martoriata e colpita da una spirale di violenza che a volte pare difficile spezzare, un momento che appartiene a tutta la cittadinanza – dice il mons. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, insieme a Rondine Cittadella della Pace e alla Caritas diocesana, organizza l’evento “Giustizia e Pace in Terra Santa”.

