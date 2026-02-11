Montecassino | l’arte contemporanea illumina la storia | mostra ispirata a San Gregorio Magno fino al 2026

Nei prossimi mesi, l’Abbazia di Montecassino diventa il palcoscenico di una mostra di arte contemporanea intitolata “Il mondo nella trasparenza della luce”. L’esposizione, aperta dal 7 febbraio fino a tutto il febbraio 2026, unisce la storia e l’arte moderna, creando un ponte tra passato e presente. La mostra si svolge in un luogo simbolico, che da secoli custodisce memorie e tradizioni, e ora si apre a nuove interpretazioni attraverso le opere di artisti contemporanei.

L'Abbazia di Montecassino ospita una nuova mostra di arte contemporanea, "Il mondo nella trasparenza della luce", dal 7 febbraio al 28 febbraio 2026. L'esposizione, curata da Roberto Capitanio, presenta ventiquattro opere di Antonio Tramontano e si ispira al Capitolo 35 dei "Dialoghi" di San Gregorio Magno, inserendosi nel progetto MONTECASSINO2029, un'iniziativa volta a preparare la comunità alla celebrazione del 1500esimo anniversario della fondazione dell'abbazia. Una pioggia sottile avvolge Montecassino in questo undicesimo giorno di febbraio. L'Abbazia, imponente e silenziosa, si prepara ad accogliere un nuovo flusso di visitatori, non più solo pellegrini e studiosi, ma anche appassionati d'arte contemporanea.

