Larijani | Iran è preparato per una lunga guerra

Il segretario del Supremo consiglio nazionale di sicurezza iraniano ha dichiarato che l’Iran è pronto a sostenere una guerra lunga. La sua affermazione è stata rilasciata in un contesto di crescente tensione internazionale. Non sono stati forniti dettagli sui piani o sulle capacità militari del paese in risposta a questa dichiarazione. La frase è stata pronunciata in un momento di particolare attenzione alle questioni di sicurezza nella regione.