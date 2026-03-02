Larijani | Iran è preparato per una lunga guerra

Il segretario del Supremo consiglio nazionale di sicurezza iraniano ha dichiarato che l’Iran è pronto a sostenere una guerra lunga. La sua affermazione è stata rilasciata in un contesto di crescente tensione internazionale. Non sono stati forniti dettagli sui piani o sulle capacità militari del paese in risposta a questa dichiarazione. La frase è stata pronunciata in un momento di particolare attenzione alle questioni di sicurezza nella regione.

"L'Iran è preparato per una lunga guerra". Così il segretario del Supremo consiglio nazionale di sicurezza iraniano, Ali Larijani. Intanto il presidente Usa Donald Trump ha detto che tutti i candidati a guidare l'Iran prima degli attacchi - persone interne al governo che potevano prendere il. 🔗 Leggi su Today.it

Iran, "quando attaccheranno gli Usa". Lo scenario: sarà una guerra lungaGli Stati Uniti starebbero per attaccare l' Iran, in un intervento militare ben più esteso e lungo della operazione Midnight Hammer che ha colpito...

La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 4 settimane'. Larijani: 'Non trattiamo'. Israele attacca Hezbollah, 31 morti a BeirutUna colonna di fumo è stata osservata levarsi dall'ambasciata statunitense a Kuwait City.

