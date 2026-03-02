Larijani | Iran è preparato per una lunga guerra
Il segretario del Supremo consiglio nazionale di sicurezza iraniano ha dichiarato che l’Iran è pronto a sostenere una guerra lunga. La sua affermazione è stata rilasciata in un contesto di crescente tensione internazionale. Non sono stati forniti dettagli sui piani o sulle capacità militari del paese in risposta a questa dichiarazione. La frase è stata pronunciata in un momento di particolare attenzione alle questioni di sicurezza nella regione.
"L'Iran è preparato per una lunga guerra". Così il segretario del Supremo consiglio nazionale di sicurezza iraniano, Ali Larijani. Intanto il presidente Usa Donald Trump ha detto che tutti i candidati a guidare l'Iran prima degli attacchi - persone interne al governo che potevano prendere il. 🔗 Leggi su Today.it
Iran, "quando attaccheranno gli Usa". Lo scenario: sarà una guerra lungaGli Stati Uniti starebbero per attaccare l' Iran, in un intervento militare ben più esteso e lungo della operazione Midnight Hammer che ha colpito...
La guerra si allarga: nuovi raid sull'Iran, esplosioni a Dubai e Doha, colpita base a Cipro. Trump: 'Operazioni per almeno 4 settimane'. Larijani: 'Non trattiamo'. Israele attacca Hezbollah, 31 morti a BeirutUna colonna di fumo è stata osservata levarsi dall'ambasciata statunitense a Kuwait City.
Iran: Larijani, al contrario Usa, noi pronti a lunga guerraUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it
Iran post-Khamenei: parla Ali Larijani, il possibile successore alla Guida SupremaIl probabile futuro leader annuncia la formazione di un consiglio direttivo temporaneo e lancia un duro monito contro le divisioni interne. Nei raid Usa-Israele ucciso anche il capo di Stato maggiore ... lasicilia.it
Larijani: Non avremo alcun tipo di negoziazione con gli Stati Uniti In precedenza, Al Jazeera, citando il Wall Street Journal, aveva affermato che il Segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran aveva avviato nuovi sforzi per riprendere i ne - facebook.com facebook
Come ben riassume Ali Larijani, il più stretto consigliere di Khamenei: "Divoreremo il cuore dei nemici". È la reazione militare di Teheran dopo l'attacco: descrive come tutto ciò si avvera, ora dopo ora bit.ly/4aXY18L Per altre notizie bit.ly/3ZydJC x.com