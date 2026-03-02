Un articolo pubblicato su Il Fatto Quotidiano analizza il tema dell'antifascismo nelle scuole italiane, sottolineando come le rivendicazioni in ambito scolastico siano viste come una risposta a un possibile inasprimento di tendenze autoritarie. La giornalista si concentra sulla percezione che l’antifascismo stia diventando un elemento imprescindibile nel contesto educativo. La notizia si basa su dichiarazioni e posizioni di diverse parti coinvolte nel dibattito.

Roma, 2 mar – L’articolo di Marina Boscaino pubblicato su Il Fatto Quotidiano parte da un presupposto preciso: le rivendicazioni antifasciste nelle scuole italiane sarebbe la risposta spontanea e necessaria a un clima di regressione autoritaria. L’autrice elenca episodi diversi tra loro – il dibattito su Gaza, le richieste di contraddittorio, interventi ministeriali, tensioni tra gruppi studenteschi – e li interpreta come indizi di una torsione repressiva. Dentro questo quadro, dichiarare una scuola “antifascista” per lei non sarebbe un atto politico, ma la riaffermazione automatica della fedeltà repubblicana. Boscaino, nel suo articolo, costruisce un’equivalenza implicita: scuola antifascista = scuola legittima. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - L’antifascismo a scuola: il bisogno di farsi norma per congelare il conflitto

