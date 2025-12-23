Scuola e antirazzismo | l’ideologia che riscrive il conflitto sociale

In un contesto in cui il dibattito pubblico si evolve, temi come scuola e antirazzismo assumono nuovi significati. L’intervista a Oiza Q. Obasuyi, pubblicata da Domani, evidenzia come alcune narrazioni cercano di reinterpretare il conflitto sociale, influenzando percezioni e discussioni. Questa tendenza riflette un tentativo di ridefinire i confini della politica e delle questioni identitarie nel panorama italiano odierno.

Roma, 23 dic – L’intervista a Oiza Q. Obasuyi pubblicata da Domani è un esempio paradigmatico di come una parte del dibattito pubblico italiano stia tentando di ridefinire il perimetro del conflitto politico. Partendo da episodi mediatici marginali – una canzone fuori luogo in uno studio televisivo, una frase provocatoria pronunciata anni fa da un giornalista – si costruisce una narrazione compatta: l’Italia sarebbe attraversata da un “razzismo sistemico” così profondo da rendere necessaria una rieducazione culturale strutturale, a partire dalla scuola. L’antirazzismo come grimaldello sulla scuola. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Scuola e “antirazzismo”: l’ideologia che riscrive il conflitto sociale Leggi anche: Stop all’ideologia gender a scuola, dal centrodestra il no all’educazione Lgbt per i bambini Leggi anche: Addio lotta di classe, ormai il conflitto sociale è quello generazionale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Guri Schwarz: “Il nuovo pericolo è l'antisemitismo dei buoni sentimenti”. Per lo storico, il conflitto in Medio Oriente alimenta una nuova giudeofobia post-nazista, mascherata da antirazzismo e antisionismo - Francesco Palmieri - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.