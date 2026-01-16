Ucraina Salvini | Conto su fine conflitto non ci sarà più bisogno di altri decreti
Matteo Salvini esprime fiducia in una possibile risoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina nei prossimi mesi. Secondo il leader della Lega, si prospetta un periodo in cui non saranno necessari ulteriori decreti a sostegno di Kiev, confidando in una conclusione pacifica della crisi. Questa posizione riflette un atteggiamento di speranza e ottimismo riguardo al progresso diplomatico e alla stabilità regionale.
(Adnkronos) – “Conto che i prossimi mesi siano quelli della fine del conflitto tra Russia e Ucraina. Non ci sarà più bisogno di altri decreti” a favore di Kiev. “Semmai bisognerà ricostruire”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Milano. “Io come ministro delle infrastrutture sono pronto”, conclude. Ieri è arrivato il via libera dell’Aula della Camera alla risoluzione unitaria della maggioranza, sulle comunicazioni del ministro della Difesa Guido Crosetto, in materia di proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
