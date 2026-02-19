Zen due autisti dell' Amat colpiti ripetutamente da un raggio laser verde | fastidi agli occhi per entrambi

Erano in servizio sulla linea 619: l'episodio, accaduto in via Senocrate di Agrigento, è stato denunciato alle forze dell'ordine e al servizio di controllo interno dell'azienda Due autisti dell'Amat in servizio oggi pomeriggio sulla linea 619 sono stati colpiti ripetutamente da un raggio laser in via Senocrate di Agrigento, all'ingresso dello Zen. Il raggio laser, di colore verde, ha raggiunto i due uomini agli occhi. Uno dei due ha lamentato un intorpidimento all'occhio sinistro e anche l'altro avrebbe iniziato ad avvertire fastidi dopo un po' di tempo. Dell'accaduto sono state informate le forze dell'ordine e il servizio di controllo interno dell'Amat.