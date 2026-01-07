Crans Montana l’allerta a Milano | vertice in prefettura sulla sicurezza dei locali

A seguito degli eventi della notte di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera, si è tenuto un vertice in prefettura a Milano per valutare la sicurezza dei locali cittadini. L'incontro ha coinvolto le autorità e i gestori, con l'obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e garantire un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori. La priorità resta la tutela di tutti durante eventi pubblici e serate.

Ciò che è accaduto nella notte di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera, non solo ha toccato l'interno Paese, ma ha anche messo in allerta i titolari dei locali di Milano in ottica di maggiore sicurezza. Questa mattina si è riunito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. "Condizioni stabili e lievi miglioramenti, ma ancora gravi le condizioni di tre pazienti", il bollettino del Niguarda sui feriti di Crans Montana - Il bollettino medico dell'Ospedale Niguarda sugli undici feriti dell'incendio di Crans Montana.

Crans Montana, ragazza di 16 anni di Milano in coma dopo l’esplosione. L’amico ustionato ricoverato al Niguarda con altri due italiani: le loro condizioni - Il coetaneo è stato trasportato con ferite a testa e mani a Niguarda dove sono arrivati intubati anche una 29enne di Cattolica ... msn.com

Chi è Chiara Costanzo, la 16enne di Milano dispersa a Crans Montana - Anche Chiara Costanzo, 16 anni, è tra i dispersi a Crans Montana dopo il tragico incendio scoppiato nel locale Le Constellation. milanotoday.it

Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti: le planimetrie per allargare la veranda e lei che fugge con la cassa in braccio la notte del rogo x.com

la Repubblica. . Gli amici di Giovanni Tamburi si sono abbracciati a lungo attorno al feretro del 16enne, morto durante il rogo di Crans-Montana. I funerali della vittima si sono tenuti nella cattedrale di San Pietro, a Bologna. #cransmontana #giovannitamburi #f - facebook.com facebook

