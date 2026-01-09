Va contrastato lo spopolamento del centro storico di Urbino

Per contrastare lo spopolamento del centro storico di Urbino, è fondamentale promuovere la residenzialità e sostenere cittadini e imprese. Migliorare l’accessibilità e garantire trasparenza sui lavori pubblici sono passi essenziali per rivitalizzare l’area, preservandone il patrimonio e favorendo uno sviluppo equilibrato e sostenibile nel tempo.

Incentivare la residenzialità, sostenere cittadini e imprese, migliorare l'accessibilità e garantire trasparenza sui lavori pubblici. Sono questi i punti centrali delle proposte avanzate dall'opposizione in Consiglio comunale, anche in vista della seduta odierna. "La residenzialità è una priorità per il futuro di Urbino – commentano i gruppi di minoranza –. Sono necessarie politiche concrete per contrastare lo spopolamento del centro storico e delle frazioni, favorendo l'insediamento stabile di giovani, famiglie e lavoratori". Sul piano finanziario, l'opposizione ha presentato emendamenti al bilancio di previsione, chiedendo di destinare risorse a un fondo anticrisi, per offrire un sostegno alle famiglie e alle attività economiche, che stanno affrontando difficoltà crescenti.

