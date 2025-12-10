Al via le feste controlli dei carabinieri Fermati cinque ubriachi al volante

Durante il ponte dell’Immacolata, la Compagnia Carabinieri di Sassuolo ha potenziato i controlli sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale. Sono stati fermati cinque automobilisti in stato di ebbrezza, nell’ambito di un’operazione volta a prevenire incidenti e garantire un clima di sicurezza durante le festività.

Nel corso del ponte dell'Immacolata, la Compagnia Carabinieri di Sassuolo ha intensificato la propria azione sui territori del distretto ceramico, predisponendo servizi straordinari finalizzati a contrastare i reati che maggiormente incidono sulla sicurezza dei cittadini. Le pattuglie hanno operato tra Sassuolo, Formigine, Maranello, Fiorano, Castelvetro e Vignola, con posti di controllo mirati, interventi nelle aree sensibili, verifiche su strada e attività nei luoghi di aggregazione giovanile. Nella rete sono finiti, sorpresi alla guida delle loro vetture in stato di ebbrezza e denunciati, cinque conducenti: a due è stata immediatamente ritirata la patente, mentre a un altro – un georgiano con tasso alcolemico superiore a 1,8 gl – è stato anche sequestrato il veicolo ai fini della confisca.

