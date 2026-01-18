Bascapè famiglia intossicata dal monossido | salvati padre madre e figlio di 8 anni

Una famiglia di Bascapè, in provincia di Pavia, è stata coinvolta in un episodio di intossicazione da monossido di carbonio avvenuto nella serata di sabato 17 gennaio. I soccorsi sono intervenuti prontamente nell'abitazione di piazza Repubblica, riuscendo a salvare il padre, la madre e il loro figlio di otto anni. L’episodio evidenzia l’importanza di controlli e misure di sicurezza per prevenire simili incidenti domestici.

Bascapè (Pavia), 18 gennaio 2026 - Famiglia intossicata dal monossido di carbonio. I soccorsi sono stati chiamati nella serata di ieri, sabato 17 gennaio, verso le 22, da un'abitazione in piazza Repubblica a Bascapè. Per fortuna le vittime si sono accorte dei sintomi prima che fosse troppo tardi e le conseguenze sono state limitate per le tre persone che erano all'interno dell'appartamento: un uomo, 50enne, è stato assistito e valutato sul posto, senza che fosse ritenuto necessario il trasporto in ospedale; la moglie, 43enne, e il figlio di 8 anni, sono invece stati portati all'ospedale di Lodi, con l'ambulanza in codice verde, entrambi non in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

