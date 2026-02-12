Furto in casa addio ai ricordi della madre scomparsa Ai ladri dico | ora la polizia conosce le vostre facce

Un furto in casa a Bergamo ha portato via i ricordi della madre scomparsa. La vittima ha visto il volto del ladro grazie alle telecamere di sorveglianza. Quando ha capito di essere ripreso, il ladro si è avvicinato all’obiettivo, si è alzato la sciarpa e ha smontato l’apparecchio. Ora, la polizia ha tutte le immagini per cercare di identificare il colpevole.

Bergamo. La telecamera lo riprende in volto. Quando si accorge di essere osservato, il ladro si avvicina in fretta all'obiettivo, si alza la sciarpa lasciando scoperti solo gli occhi e smonta l'apparecchio. "Era già successo qualcosa di strano la settimana prima", racconta la padrona di casa, vittima dell'ennesimo furto in appartamento in città. Rientrando durante la pausa pranzo aveva trovato la porta chiusa ma la serratura aperta. "Mi si è gelato il sangue. Ho pensato di essere stata distratta, poi ho capito: forse avevano già fatto un tentativo". Il colpo è stato messo a segno lunedì sera, nel quartiere Loreto.

