Ladri in fuga provocano incidente stradale | sterminata una famiglia a Roma

Una famiglia a Roma ha perso la vita in seguito a un incidente stradale causato dalla fuga di ladri. L’episodio è avvenuto nella periferia est della città, nel quartiere del Quarticciolo, dove un inseguimento della polizia ha portato a un violento scontro. I ladri, dopo aver tentato la fuga, sono stati coinvolti nell’incidente, lasciando dietro di sé una scena di grande impatto.

La fuga disperata si è trasformata in tragedia nella periferia est di Roma, tra le strade del Quarticciolo, dove un inseguimento della polizia si è concluso nel modo più drammatico. Per evitare il controllo, l’auto dei sospetti ha invaso la carreggiata opposta, rendendo inevitabile lo scontro. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a chi viaggiava nell’altra vettura. In pochi istanti, una famiglia è stata spezzata. A perdere la vita sono stati padre, madre e figlio, rimasti intrappolati nell’abitacolo dopo il terribile frontale. I soccorsi, arrivati rapidamente in via Collatina 661, non hanno potuto fare nulla per salvarli. La scena che si è presentata ai primi intervenuti è stata devastante. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Ladri scappano all'alt della polizia e provocano un incidente: scomparsa un'intera famiglia di padre, madre e figlioUn'intera famiglia è stata cancellata da un incidente che si è verificato nella serata del 1° marzo per le strade di Roma.

