Inseguimento choc a Roma | famiglia sterminata in via Collatina tre arresti per omicidio stradale

A Roma, lungo via Collatina, si è verificato un inseguimento che ha portato alla morte di una famiglia, con tre persone arrestate per omicidio stradale. Un’auto, che non si è fermata a un posto di blocco, è stata coinvolta in un incidente grave. La polizia ha fermato i sospetti e sta indagando sui dettagli dell’accaduto.

Un’auto che non si ferma all’alt. Sirene che squarciano la notte. Una corsa folle che attraversa i quartieri dell’est della Capitale e si conclude con un impatto devastante. È questo lo scenario dell’incidente in via Collatina a Roma, costato la vita a tre persone: padre, madre e figlio. Erano circa le 22 quando una Toyota Yaris, con a bordo sei uomini sudamericani, ha ignorato l’alt della polizia nella zona del Quarticciolo. L’inseguimento è iniziato alle 21.30, con il supporto di una pattuglia dei carabinieri. Gli agenti non hanno mai perso di vista l’utilitaria, mantenendo una distanza di sicurezza. Ma la fuga si è trasformata in tragedia quando, all’altezza del civico 661 di via Collatina, la Yaris ha invaso la corsia opposta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

