L’addestramento del medico si fa con gli umanoidi

Sempre più spesso, i medici si formano utilizzando umanoidi iperrealisti progettati per simulare le reazioni del corpo umano. Questi robot vengono impiegati sia in corsi di laurea sia per l’aggiornamento dei professionisti già in attività, offrendo un’esperienza pratica senza rischi reali. La tecnologia avanzata permette di riprodurre situazioni cliniche complesse, migliorando la preparazione di chi opera nel settore sanitario.

(Adnkronos) – Umanoidi iperrealisti per formare studenti, giovani medici e aggiornare i professionisti che già lavorano. E' uno degli obiettivi del nuovo Cesmat (Centro di simulazione medica avanzata) dell'università Europea di Roma (Uer), un'infrastruttura innovativa dedicata alla formazione dei professionisti sanitari attraverso tecnologie avanzate e ambienti realistici di apprendimento. Il centro sarà inaugurato mercoledì 4 marzo con i saluti istituzionali del magnifico rettore P. Pedro Barrajón, del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alberto Barachini e dell’assessore all'Inclusione della Regione Lazio Massimiliano Maselli. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

