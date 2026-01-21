Wrestling a Roma | Action Especial con l' ex WWE Ricardo Rodriguez e la voce di Tony Fusaro

Il 2024 si apre con un nuovo evento di wrestling a Roma, promosso dalla Pro Wrestling Roma, una delle realtà più attive del Centro Italia. L’evento, Action Especial, vedrà la partecipazione di Ricardo Rodriguez, ex WWE, e sarà accompagnato dalla voce di Tony Fusaro. Un’occasione per gli appassionati di seguire incontri di qualità e vivere un’esperienza all’insegna dello sport e dello spettacolo.

Comincia l'anno nuovo anche per il wrestling romano e la Pro Wrestling Roma, tra le sigle più attive del Centro Italia. Un anno ricco di azione, spettacolo e ospiti di fama nazionale ed internazionale è quello che la PWR promette e che conferma con "Action Especial", il primo show del 2026. Il 25 gennaio 2026, il Crossroads Live Club di Roma ospiterà lo spettacolo Action Especial della federazione Pro Wrestling Roma (PWR). Torna la Pro Wrestling Roma con i nuovi TV Taping di Action. in occasione dei Taping TV a Roma il 25 Gennaio al Crossroads Live Club a Roma, lotterà l'Ex WWE Ricardo Rodriguez.

