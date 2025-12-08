tony hadley tour an englishman in italy in partenza nella primavera 2026

LONDRA – Quarantacinque anni di carriera, un percorso che attraversa epoche, mode e generazioni, segnato da una presenza scenica inconfondibile e da un timbro capace di rimanere nel tempo. Tony Hadley, tra le voci più autorevoli del panorama internazionale, torna in Italia con il nuovo tour “An Englishman in Italy”, in partenza nella primavera 2026. Un appuntamento particolarmente atteso, che coincide con l’arrivo del suo nuovo album rock di inediti: un lavoro dal carattere energico e contemporaneo che arriva dopo le atmosfere sofisticate del disco “The Mood I’m In”. Nel corso del tour, Hadley eseguirà dal vivo i brani del nuovo progetto, affiancandoli ai successi che hanno segnato la sua storia artistica. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

