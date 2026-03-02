La vivace Mery cerca una casa

Mery, una cagnolona di circa 2 anni e 35-40 chili, cerca una nuova famiglia. È un mix pastore e attualmente vive con proprietari che hanno problemi di salute, rendendo difficile portarla a spasso. La giovane canina aspetta di trovare qualcuno disposto ad accoglierla e prendersene cura.

Mery, 2 anni, è una cagnolona di circa 35-40 chili, mix pastore, alla ricerca di una famiglia. I suoi proprietari hanno dei problemi di salute e fanno sempre più fatica a portarla in passeggiata. E Mery ama molto passeggiare e correre! Abituata al guinzaglio, è una cagnolona molto curiosa.