La Questura di Ascoli ricerca un immobile da utilizzare come sede temporanea durante i lavori di miglioramento sismico dell’attuale sede. La Prefettura ha pubblicato un avviso pubblico di indagine di mercato per individuare una soluzione di locazione passiva, valida per circa due anni, compatibile con le esigenze degli uffici e le caratteristiche dell’immobile.

La Questura di Ascoli cerca casa. La Prefettura ha infatti pubblicato un avviso pubblico di indagine di mercato, per il reperimento di un immobile da acquisire in locazione passiva e da destinare a sede temporanea degli uffici della Questura di Ascoli, in concomitanza con i lavori di miglioramento sismico che dovrebbero interessare l’attuale sede e protarsi per due anni vista l’imponenza dell’immobile in viale Indipendenza che ospita la Questura e la sede della Polizia Stradale. L’avviso è consultabile al seguente indirizzo web: https:prefettura.interno.gov.ititprefettureascoli-piceno nella sezione ’Amministrazione trasparente’ – sottosezione ’Bandi di gara e contratti’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Questura cerca una casa temporanea

