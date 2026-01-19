La Virtus vola con Niang Pana troppo brutto | il ranking di Eurolega chi sale e chi scende

Ecco un aggiornamento sul ranking di Eurolega: la Virtus si distingue grazie alle prestazioni di Niang, mentre Pana attraversa un momento difficile. Il Real Madrid si prepara ad affrontare Milano dopo un intenso Clasico, e Vezenkov si conferma tra i migliori per l'Olympiacos, mentre il Partizan affronta una fase complicata dal punto di vista tecnico. Un quadro che evidenzia le dinamiche attuali della competizione.

Negli occhi c’è ancora la vittoria della Virtus a Dubai, con Saliou Niang mvp del Round 22, e il crollo interno dell’Olimpia con la Stella Rossa. Davanti un altro doppio turno, anch’esso di importanza capitale nella corsa alle prime dieci posizioni. Milano sarà impegnata a Madrid e poi in casa con lo Zalgiris, Bologna sempre in casa contro Fenerbahce e Stella Rossa. Le due italiane sono a un passo dalla zona che conta, è il momento di accelerare. Ecco chi sale e chi scende nel nostro power ranking. RISULTATI E PROSSIMO TURNO LA CLASSIFICA AGGIORNATA IL RANKING DELLA SETTIMANA SCORSA Saliou Niang è un talento generazionale, su questo non ci piove. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La Virtus si conferma imbattibile tra le mura domestiche, mentre l'Hapoel si prende la testa della classifica in Eurolega. Tra imprese sorprendenti e battute d'arresto di squadre storiche, analizzando ranking, risultati e tendenze, emerge uno scenario in continua evoluzione nel massimo torneo continentale di basket.

