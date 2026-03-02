Crosetto | Ero a Dubai in ferie ho sbagliato come ministro e chiedo scusa ma avevo i miei due figli e volevo stare lì

Durante un'intervista, un ministro ha spiegato di essere stato a Dubai in ferie, precisando di aver commesso un errore e di aver chiesto scusa. Ha aggiunto di aver portato con sé i suoi due figli e di aver voluto semplicemente trascorrere del tempo con loro. Ha inoltre dichiarato di aver svolto alcuni incontri istituzionali durante il soggiorno.

"Ero a Dubai perché avevo deciso di concedermi un periodo di ferie, in cui ho messo degli incontri istituzionali". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso delle repliche in audizione davanti alle commissioni congiunte Affari esteri e Difesa di Senato e Camera sulla. 🔗 Leggi su Today.it

