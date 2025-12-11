chiedo scusa a mia moglie e ai miei figli

In questo articolo, vengono riportate le scuse di un uomo rivolte alla sua famiglia, riconoscendo un errore involontario. Le sue parole esprimono pentimento e desiderio di riparare il danno, sottolineando l’importanza della responsabilità personale in momenti di difficoltà.

"Mi dispiace per quello che è successo. E’ stata una cosa involontaria, chiedo scusa a tutti e non solo a mia moglie ma soprattutto anche ai miei figli, è una cosa che non doveva succedere". Così Ezio Di Levrano, 55 anni, accusato dell’omicidio della moglie Ana Cristina Duarte Correia, 38 anni, ha aperto il processo per il delitto che ha sconvolto Saltara. Otto colpi di coltello, un serramanico con lama da 21 centimetri, vibrati all’addome, alla schiena, al braccio e alla coscia della donna, nella notte tra il 6 e il 7 settembre 2024. In casa c’erano anche i tre figli, oggi 7, 13 e 15 anni. Il 55enne è arrivato ieri in tribunale poco dopo le 9,30, scortato dalla polizia penitenziaria dal carcere di Villa Fastiggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it