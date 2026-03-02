La vedova di Liu Wenham | ' Mio marito poteva salvarsi'

AGI - "Mio marito poteva salvarsi. Poteva essere curato per i suoi problemi psicologici o sarebbe potuto essere ancora vivo se fosse stato colpito dagli agenti alle braccia o alle gambe e non alla testa". La signora Ma Xia è la vedova di Liu Wenham, il trentenne cuoco di nazionalità cinese morto l'1 febbraio scorso nel corso di una sparatoria con la polizia avvenuta in piazza Mistral a Milano. In un'intervista all'AGI, la donna, assistita dall'avvocato Fan Zheng, racconta il difficile percorso esistenziale del marito, legato soprattutto alla sua salute psichiatrica, che aveva aggredito una guardia giurata rubandogli l'arma, usata poi per sparare contro la volante blindata.