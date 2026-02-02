Liu Wenham si trova in condizioni critiche dopo la sparatoria avvenuta a Rogoredo, a Milano. È stato colpito e ora è ricoverato in ospedica. Quattro poliziotti sono indagati per lesioni colpose e sono sotto inchiesta per l’accaduto. La vicenda sta facendo discutere l’intera città.

I quattro poliziotti coinvolti nella sparatoria di domenica a Milano in zona Rogoredo sono indagati per lesioni colpose, con la discriminante dell’uso legittimo delle armi. Mentre Liu Wenham, il 30enne di origini cinesi che per primo aveva aperto il fuoco contro gli agenti con una pistola rubata a un vigilante, è accusato di tentato omicidio, rapina e lesioni aggravate. L’uomo è in condizioni gravissime, è ricoverato in rianimazione all’ospedale Niguarda. Sparatoria di Rogoredo a Milano, indagati 4 poliziotti Liu Wenham gravissimo, è accusato di tentato omicidio Fermato 3 volte in 3 giorni L'appello della moglie dalla Cina Sparatoria di Rogoredo a Milano, indagati 4 poliziotti La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati i quattro poliziotti coinvolti nella sparatoria avvenuta domenica 1 febbraio a Rogoredo, a Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Liu Wenham gravissimo dopo la sparatoria di Rogoredo a Milano, 4 poliziotti indagati per lesioni colpose

Approfondimenti su Liu Wenham Rogoredo

Quattro agenti di polizia coinvolti in una sparatoria a Rogoredo, Milano, sono stati posti sotto indagine.

La polizia indaga su una sparatoria avvenuta a Rogoredo, dove quattro agenti sono sotto accusa per lesioni colpose.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Liu Wenham Rogoredo

Argomenti discussi: Milano, sparatoria tra polizia e rapinatore a Rogoredo: l'uomo è gravissimo. Aveva esploso tre colpi contro la volante che tentava di bloccarlo; Chi è Wenham Liu, il fantasma di Rogoredo: cercato dalla moglie prima del raid, denunciato e rilasciato due volte, affetto da disturbi psichici; Sparatoria a Rogoredo, la procura indaga i quattro poliziotti dell’unità operativa. L’accusa è di lesioni colpose; Strappa la pistola a una guardia giurata, poi spara alla polizia (che risponde): rapinatore gravissimo.

Sparatoria a Rogoredo, indagati i quattro poliziotti: ipotesi legittima difesa. «Liu Wenham in un condominio con la pistola in pugno»Il trentenne cinese Liu Wenham, che lotta tra la vita e la morte in ospedale, a Milano, dopo aver rapinato la pistola a una guardia giurata e aver sparato a degli agenti che hanno ... leggo.it

Milano, chi è Wenham Liu, l'uomo della sparatoria a Rogoredo con la PoliziaIl 30enne cinese aveva già aggredito una guardia giurata sabato in stazione Centrale. Domenica il furto della pistola e la sparatoria con la Polizia. affaritaliani.it

Gli agenti delle Uopi di Milano hanno esploso due colpi contro il 30enne originario della Cina, che ora è in coma. Prima di rapinare una guardia giurata, Liu Wenham aveva anche fatto irruzione in un condominio con la pistola in pugno - facebook.com facebook

LIU WENHAM, IL 30ENNE CINESE CHE HA SPARATO CONTRO LA POLIZIA A MILANO, ERA STATO FERMATO TRE... x.com