Yulia Navalnaya accusa Vladimir Putin di aver ucciso il marito con il veleno della rana freccia, evidenziando che Navalny è stato avvelenato e ucciso. La vedova sostiene di aver saputo subito che qualcosa non andava, anche se l’ultimo incontro in video chiamata aveva mostrato Navalny in buona salute.

Yulia Navalnaya: "Mio??marito è stato ucciso. Naturalmente io lo sapevo già: aveva meno di 50 anni. Lo avevamo visto solo un giorno prima in collegamento video, sembrava stare assolutamente bene. Quindi era evidente che gli fosse successo qualcosa di orribile ed ero sicura che fosse stato Vladimir Putin".🔗 Leggi su Fanpage.it

Alexei Navalny è morto due anni fa a causa del veleno della rana “freccia”, un elemento che ha provocato il suo decesso.

Alcuni paesi europei accusano Vladimir Putin di aver avvelenato Alexei Navalny con il veleno della rana freccia, che avrebbe causato la sua morte in una colonia penale vicino al Circolo Polare Artico.

