La vedova del cuoco morto nella sparatoria a Rogoredo | Aveva problemi psicologici perché non l' hanno curato?

La vedova del cuoco morto durante una sparatoria a Rogoredo ha affermato che il marito aveva problemi psicologici e si chiede perché non siano state offerte cure adeguate. La vicenda si è svolta il 1° febbraio in piazza Mistral, dove l’uomo è stato ucciso da poliziotti che hanno definito le loro azioni “eccessive”. La donna ha sottolineato che il marito amava lei e i figli.

La reazione dei poliziotti? “Eccessiva”. E lui, il marito ucciso durante la sparatoria in piazza Mistral, il 1° febbraio, “amava me e i nostri figli”, ma aveva problemi psicologici per i quali “poteva esser curato”, e non è successo. A parlare è Ma Xia, la vedova di Liu Wenham, cuoco cinese di 30. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Sparatoria a Milano, la famiglia dell'uomo: "Ha problemi psicologici"Avrebbe dei problemi psicologici l'uomo di origini cinesi che, nel pomeriggio di domenica 1 febbraio a Milano, ha rubato una pistola a un vigilante e...

Rogoredo, morto il 30enne cinese ferito nella sparatoriaÈ morto nel pomeriggio di oggi Liu Wenham, il 30enne di nazionalità cinese rimasto ferito lo scorso 1 febbraio nel corso di una sparatoria con la...