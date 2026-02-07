È morto oggi Liu Wenham, il 30enne cinese ferito durante la sparatoria in piazza Mistral, a Rogoredo, lo scorso 1 febbraio. L’uomo, rimasto ferito durante un intervento della polizia, non ce l’ha fatta e nel pomeriggio è deceduto in ospedale. La vicenda aveva suscitato scalpore in zona, ora si chiude con il suo decesso.

È morto nel pomeriggio di oggi Liu Wenham, il 30enne di nazionalità cinese rimasto ferito lo scorso 1 febbraio nel corso di una sparatoria con la polizia avvenuta in piazza Mistral, in zona Rogoredo, a Milano. L'uomo era ricoverato all'ospedale Niguarda e sin da subito le sue condizioni erano apparse gravissime. Prima della sparatoria, il 30enne aveva aggredito una guardia giurata rubandogli l'arma, usata poi per sparare contro la volante blindata dell'Uopi. Gli agenti poi hanno risposto al fuoco ferendolo a un braccio e alla testa. L'uomo, irregolare e senza fissa dimora, affetto pare in modo ripetuto da problemi psichiatrici, nei giorni precedenti, era stato bloccato per accertamenti, sempre dalla Polfer, e poi rilasciato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Rogoredo, morto il 30enne cinese ferito nella sparatoria

Questa mattina a Milano si fa più pesante la cronaca di una sparatoria avvenuta a febbraio.

È morto ieri all’ospedale Niguarda di Milano Liu Wenham, il 30enne cinese ferito una settimana fa durante una rapina.

Ferito nella sparatoria con la polizia a Rogoredo, morto dopo una settimana il 30enne Liu Wenham

