Una sparatoria si è verificata questa mattina a Milano. La polizia ha trovato un uomo ferito in una zona centrale. La famiglia parla di problemi psicologici e spiega che l’uomo era scomparso da giorni, dopo aver lanciato un appello sui social per ritrovarlo. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Avrebbe dei problemi psicologici l'uomo di origini cinesi che, nel pomeriggio di domenica 1 febbraio a Milano, ha rubato una pistola a un vigilante e sparato a un blindato della polizia i cui agenti hanno poi risposto col fuoco, ferendolo gravemente. È quanto affermano i suoi parenti che, giorni fa, dalla Cina, avevano lanciato un appello sui social denunciando la sua scomparsa e chiedendo aiuto a chiunque potesse dare loro qualsiasi informazione utili al suo ritrovamento., "Per favore, aiutateci a riportarlo a casa", è l'appello che la moglie di Liu Bowen, Lius Wenhan, ha pubblicato sui social. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sparatoria a Milano, la famiglia dell'uomo: "Ha problemi psicologici"

Un uomo di 30 anni è stato ferito in una sparatoria a Milano, nel quartiere di Rogoredo.

Un uomo ha aperto il fuoco oggi pomeriggio a Milano, a Rogoredo.

Milano: sparatoria a Rogoredo, fa fuoco contro la polizia che reagisceHa colpito con un bastone alla testa un vigilante, poi gli ha rubato la pistola ed è scappato. Ha poi sparato almeno 3 colpi contro una macchina della polizia che lo ha intercettato per poi essere col ... ansa.it

Sparatoria a Rogoredo, ruba la pistola a un vigilante e spara alla polizia: Colpito alla testaSparatoria a Rogoredo: rapinatore ha aperto il fuoco contro la polizia dopo aver rubato la pistola a un vigilante. Gli ultimi aggiornamenti. notizie.it

