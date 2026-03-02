La traversa tiene l’Avellino a galla | ora sfida alla capolista

L'Avellino si trova ora a un passo dalla sfida alla capolista, dopo aver evitato la sconfitta grazie a una traversa che ha salvato il risultato. La partita si è conclusa con un pareggio di 1-1 contro la Carrarese, al termine di un match che ha visto un rigore assegnato al 92’ dal VAR in favore degli avellinesi. La decisione ha evitato un esito diverso per la squadra.

Brivido salvezza nel finale di Mantova-Carrarese, ma l'errore dal dischetto salva i biancoverdi. Ora testa alla sfida contro il Venezia con possibili rotazioni tra difesa, centrocampo e attacco Il sospiro di sollievo è arrivato da Mantova. Il rigore concesso dal Var al 92' sul punteggio di 1-1 contro la Carrarese avrebbe potuto cambiare gli equilibri della corsa salvezza dell'Avellino. Il destro di Ruocco, però, si è stampato sulla traversa lasciando immutato il distacco di tre punti tra i biancoverdi e la zona rossa. Senza quell'errore dal dischetto, i lupi si sarebbero ritrovati a un solo punto dal quintultimo posto occupato proprio dai virgiliani.