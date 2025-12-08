Volley la Rossopomodoro tiene testa alla capolista Aquila Bronte
Non era facile tenere testa alla capolista Aquila Bronte. La Rossopomodoro Volo Palermo c’è riuscita, costringendo gli imbattuti etnei al quarto set (3-1 il punteggio finale al Palasport Meli) e tenendo i rivali sempre ad un tiro di schioppo. La nona giornata del campionato di Serie B maschile di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Scopri altri approfondimenti
La diretta di Tonno Callipo Volley - Rossopomodoro Palermo - facebook.com Vai su Facebook
Volley, la Rossopomodoro Palermo gioca quasi alla pari ma cede alla corazzata Corigliano - Notevole l'innesto dell'esperto Alessio Fiore, 43 anni a Natale e un passato anche in A1, che ha preso subito in mano la squadra ... Riporta palermotoday.it