Emma Carratelli, una studentessa di 24 anni di Castel del Piano, è morta in Spagna mentre era in Erasmus. La notizia ha raggiunto la sua cittadina natale e ha suscitato grande dolore tra amici e familiari. L’università ha espresso il suo cordoglio, dichiarando che non dimenticherà Emma. La tragedia ha attirato l’attenzione sulla sua storia e sulla sua esperienza di studio all’estero.

Castel del Piano (Grosseto), 2 marzo 2026 – Una notizia che ha sconvolto la sua Castel del Piano. Emma Carratelli, 24 anni, è morta durante il suo soggiorno di studi in Spagna. La giovane studentessa era iscritta all’Università Federico II di Napoli, a Veterinaria. Si trovava a Cordoba nell’ambito del progetto Erasmus. Il ricordo dell’università. "Gli studenti e l’intera comunità del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria – si legge in un post dell’ateneo campano – apprendono con profondo dolore e immensa tristezza la prematura scomparsa di Emma Carratelli, brillante studentessa del IV anno di Medicina Veterinaria, impegnata in un periodo di Erasmus presso l’Università di Cordoba. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La tragedia di Emma, morta in Spagna a 24 anni durante l’Erasmus. L’Università: “Non ti dimenticheremo”

