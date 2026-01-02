Romano 81enne muore durante una gita in Slovenia La salma si trova all’obitorio di Maribor in attesa del rimpatrio

Romano, 81 anni, residente a Roma, è deceduto durante una gita in Slovenia organizzata da un circolo culturale locale. La salma si trova attualmente all’obitorio di Maribor, in attesa del rimpatrio. Rosa Maria Conti, vedova Merla, era conosciuta e apprezzata nella comunità romana. Le autorità stanno gestendo le procedure di trasferimento e le indagini sul decesso.

Romano. Rosa Maria Conti, 81 anni, vedova Merla e residente in città, è morta in Slovenia durante una gita organizzata da un circolo culturale romanese. L'anziana si trovava all'estero insieme ad altri pensionati quando, probabilmente a causa di un malore, si è verificato il decesso. Le cause della morte non sono tuttavia ancora chiare e le informazioni disponibili restano, al momento, frammentarie, anche perché non è stato possibile contattare i familiari per chiarimenti. La salma della donna si trova nell'obitorio del Maribor University Medical Centre. Secondo quanto previsto, dovrebbe rientrare a Romano entro la prossima settimana, quando verranno sbrigati i passaggi formali per il trasferimento e le procedure di rientro.

