Antonietta compie 106 anni è la rhodense più longeva in città | La mia ricetta? Mangio bevo e canto

Antonietta Fetti ha compiuto 106 anni il 27 gennaio, diventando la donna più anziana di Rho. La signora racconta che il suo segreto sta nel mangiare, bere e cantare. Vive ancora nella sua casa, circondata dai figli e dai nipoti, e si gode ogni giorno con semplicità e allegria.

Rho (Milano), 28 gennaio 2026 – Centosei anni compiuti il 27 gennaio 2026: è Antonietta Fetti la rhodense più longeva in città. Stamattina l'assessore Nicola Violante, insieme al consigliere comunale Stefano Giussani, le hanno portato gli auguri della città a nome del sindaco, Andrea Orlandi. La centenaria vive in via Giotto nella frazione di Lucernate e ricorda che la zona veniva chiamata 'villaggio veneto' per la presenza di tanti immigrati dal Polesine e dal Veneto, proprio come lei. Antonietta infatti è nata a Terrassa Padovana, in provincia di Padova, il 27 gennaio 1920 e ha poi vissuto a Conselve.

