Petralia Sottana è morta a 111 anni Maria Cerami | Era la decima donna più longeva d' Italia

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cala un velo di tristezza sul Natale di Petralia Sottana. Il centro madonita, infatti, piange la morte di Maria Cerami in Torre, la donna che nello scorso novembre aveva compiuto 111 anni.“L'amministrazione comunale si stringe al dolore della famiglia per la scomparsa della signora Maria Cerami. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

petralia sottana 232 morta a 111 anni maria cerami era la decima donna pi249 longeva d italia

© Palermotoday.it - Petralia Sottana, è morta a 111 anni Maria Cerami: "Era la decima donna più longeva d'Italia"

Leggi anche: Isabella Pelà, 111 anni di vita straordinaria: è la nonna più longeva del Trentino??

Leggi anche: I Carabinieri festeggiano la donna più longeva d’Italia: Laurina compie 115 anni

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Petralia Sottana, &#232; morta a 111 anni Maria Cerami: “Era la decima donna più longeva d’Italia” - Il centro madonita, infatti, piange la morte di Maria Cerami in Torre, la donna che nello scorso novembre aveva compiuto 111 anni. mondopalermo.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.