Petralia Sottana è morta a 111 anni Maria Cerami | Era la decima donna più longeva d' Italia

Cala un velo di tristezza sul Natale di Petralia Sottana. Il centro madonita, infatti, piange la morte di Maria Cerami in Torre, la donna che nello scorso novembre aveva compiuto 111 anni.“L'amministrazione comunale si stringe al dolore della famiglia per la scomparsa della signora Maria Cerami. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

