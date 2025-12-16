Testo unico sul turismo Cassazione respinge il ricorso del governo Esulta la Regione Toscana

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del governo sul Testo unico sul turismo, accogliendo le ragioni della Regione Toscana. La decisione rappresenta una vittoria per la regione, che aveva difeso con convinzione il nuovo quadro normativo, ritenuto moderno e adeguato alle esigenze del settore turistico locale.

FIRENZE – “Una grande vittoria per la Toscana. Non stupisce la pronuncia della Consulta. Già con la notizia dell’impugnazione, a marzo, sostenemmo la bontà e la modernità del nuovo Testo unico e che la nostra difesa in giudizio ci avrebbe premiato”. Accolta con soddisfazione, dal presidente Eugenio Giani, dall’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras e dall’assessora alla cultura e con delega al turismo culturale Cristina Manetti la decisione della Corte costituzionale di respingere l’impugnazione del governo sul Testo unico del turismo. La Consulta lo ha rigettato in toto non riscontrando né rischi di ingerenza in materie di competenza statale né profili di violazione della libertà d’impresa. Corrieretoscano.it

Turismo: la Consulta respinge il ricorso del Governo contro la Toscana - «Questa sentenza – conclude Mazzeo – rappresenta una sconfitta politica del Governo e una vittoria dell’autonomia regionale e del buon governo toscano. nove.firenze.it