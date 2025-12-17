Turismo | Affitti brevi e testo unico della Regione la Consulta respinge il ricorso del Governo Esulta Giani | Vittoria
La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del Governo sul testo unico del turismo approvato dalla Regione Toscana riguardo agli affitti brevi. La decisione rappresenta una vittoria per le autorità regionali, che festeggiano con soddisfazione questa pronuncia, consolidando le normative locali nel settore turistico e degli affitti temporanei.
La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del Governo sul testo unico del turismo elaborato dalla Regione Toscana. E il governatore Eugenio Giani, così come gli assessori Leonardo Marras e Cristina Manetti, esprimono soddisfazione. "Una grande vittoria per la Toscana - ha sottolineato il. Livornotoday.it
Leggi anche: Testo unico sul turismo, Cassazione respinge il ricorso del governo. Esulta la Regione Toscana
Leggi anche: Regione a lavoro sul futuro del turismo: "Sugli affitti brevi stiamo procedendo con equilibrio"
Le locazioni turistiche caratteri e requisiti
Affitti brevi e Airbnb selvaggi, la Consulta boccia il ricorso del Governo: ok alla legge toscana contro l’overtourism - Confermata la piena legittimità del testo unico approvato nel 2024 che include misure di contenimento del fenomeno dell’overtourism. lanazione.it
Affitti brevi, la Consulta respinge il ricorso del Governo contro la legge toscana - La Corte costituzionale ha respinto il ricorso del Governo contro la legge regionale toscana sul turismo che contempla anche misure di contenimento del fenomeno di overtourism. rainews.it
TGR Rai Toscana. . Affitti brevi: la Corte Costituzionale salva la legge sul Turismo della Toscana e stabilisce un principio: i centri storici delle città non possono diventare un albergo diffuso. Federico Monechi - facebook.com facebook
Consulta respinge ricorso del Governo contro norme Toscana affitti brevi. Era sta impugnato il testo unico sul turismo #ANSA x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.