Turismo | Affitti brevi e testo unico della Regione la Consulta respinge il ricorso del Governo Esulta Giani | Vittoria

La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del Governo sul testo unico del turismo approvato dalla Regione Toscana riguardo agli affitti brevi. La decisione rappresenta una vittoria per le autorità regionali, che festeggiano con soddisfazione questa pronuncia, consolidando le normative locali nel settore turistico e degli affitti temporanei.

La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso del Governo sul testo unico del turismo elaborato dalla Regione Toscana. E il governatore Eugenio Giani, così come gli assessori Leonardo Marras e Cristina Manetti, esprimono soddisfazione. "Una grande vittoria per la Toscana - ha sottolineato il. Livornotoday.it

Le locazioni turistiche caratteri e requisiti

Affitti brevi e Airbnb selvaggi, la Consulta boccia il ricorso del Governo: ok alla legge toscana contro l’overtourism - Confermata la piena legittimità del testo unico approvato nel 2024 che include misure di contenimento del fenomeno dell’overtourism. lanazione.it