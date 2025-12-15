Meteo dopo il bel tempo torna la pioggia | le previsioni a Pisa

Dopo un periodo di belle giornate, le previsioni meteo a Pisa indicano un ritorno della pioggia. Correnti di aria fredda provenienti dal Labrador si stanno muovendo verso l'Europa occidentale, e entro questa sera raggiungeranno la regione, portando cambiamenti nelle condizioni atmosferiche.

Correnti di aria fredda di matrice polare provenienti dal Labrador stanno scivolando verso l'Europa occidentale ed entro stasera raggiungeranno il comparto iberico. Nella giornata di domani, martedì, queste correnti entreranno sul Mediterraneo occidentale e agganceranno la depressione presente. Pisatoday.it

