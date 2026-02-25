Meteo Lombardia anticipo di primavera ma la pioggia è dietro l’angolo Ecco quando e dove

Milano, 25 febbraio 2026 - L ’anticipo di primavera caratterizza i prossimi giorni ma attenzione, da domenica meglio tenere l’ombrello a portata di mano. Verso il fine settimana infatti, secondo IlMeteo.it “sospinto da correnti atlantiche un profondo vortice inizierà infatti ad avvicinarsi all’area del Mediterraneo, aprendo la strada ad un graduale indebolimento della struttura anticiclonica che sta dominando la scena e determinando un primo peggioramento del tempo. Meteo Lombardia. “ Prosegue - secondo gli esperti meteo di Arpa Lombardia - la fase meteorologica caratterizzata dalla presenza di un vasto e robusto campo anticiclonico in estensione dal Nord Africa verso il Mediterraneo. Sulla Lombardia, le condizioni del tempo si manterranno stabili e libere da perturbazioni fino a sabato 28 ma, come accade di consueto in questa stagione, sulla pianura sarà frequente la presenza di nebbie e nubi basse, specialmente durante le ore più fredde. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

