La scuola dove sono morte 154 bambine a Minab non è stata colpita da un missile iraniano Ecco perchè

Nella mattina di sabato 28 febbraio 2026 a Minab, nel sud dell'Iran, due missili hanno colpito due diversi edifici: la scuola elementare femminile Shajareh Tayyiba e una vicina base militare del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) che si trovava a circa 600 metri dalla scuola. L'attacco è parte della vasta offensiva aerea condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran che ha portato all'uccisione del leader iraniano Ayatollah Ali Khamenei e a decine di vertici di governo. Al momento dell'attacco, circa 170 studentesse erano all'interno dell'edificio per le lezioni del mattino. Secondo le autorità iraniane, il bilancio delle vittime è salito ad almeno 153 morti mentre scriviamo, in gran parte bambine tra i sette e i dodici anni.