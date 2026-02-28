meloni convoca riunione di governo base in kuwait colpita da un missile iraniano

Il governo ha convocato una riunione urgente per discutere delle recenti tensioni nella regione, mentre una base in Kuwait è stata colpita da un missile iraniano. La crisi si sta intensificando con ripercussioni sempre più ampie e coinvolgimenti diretti. La situazione rimane sotto osservazione mentre le autorità cercano di gestire l’emergenza e valutare i prossimi passi.

A seguito dell’aggravarsi della crisi – che ormai si sta espandendo all’intera regione dopo la reazione iraniana ai bombardamenti di Israele e Usa – la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato una riunione telefonica con i principali vertici dell’esecutivo e dell’apparato di sicurezza: i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro della Difesa Guido Crosetto, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari e i vertici dell’intelligence. La nota diffusa dopo il vertice sottolinea due direttrici della posizione italiana. Da un lato, la vicinanza alla popolazione civile iraniana e al rispetto dei diritti civili e politici erosi dal regime; dall’altro, l’impegno a mantenere contatti con alleati e leader regionali per sostenere ogni iniziativa utile ad allentare le tensioni. 🔗 Leggi su Formiche.net

