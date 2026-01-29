Al Teatro Camploy L’angelo del focolare il nuovo spettacolo di Emma Dante

Questa sera al Teatro Camploy di Verona va in scena “L’angelo del focolare”, il nuovo spettacolo di Emma Dante. Il pubblico affolla la sala, attratto dall’originalità della regista e dalla sua capacità di portare in scena storie intense e coinvolgenti. La rassegna “L’Altro Teatro” continua a registrare un grande successo, con molte persone che riempiono i posti disponibili.

Prosegue con straordinario successo L’Altro Teatro, la rassegna del Comune di Verona realizzata in collaborazione con Arteven e dedicata ai linguaggi artistici del contemporaneo. Un progetto che, stagione dopo stagione, conferma la volontà dell’Amministrazione di trasformare il teatro Camploy in.🔗 Leggi su Veronasera.it

