La Savino Del Bene Volley Scandicci torna alla vittoria con Le Cannet

La Savino Del Bene Volley Scandicci torna alla vittoria superando il Volero Le Cannet con un punteggio di 3-0. La partita si è svolta con equilibrio nei primi due set, conclusi rispettivamente 25-18 e 25-13, mentre il terzo ha visto un finale più combattuto, terminato 25-23. La squadra ha mostrato solidità e determinazione, consolidando la propria posizione in campionato.

Savino Del Bene Volley – Volero Le Cannet 3-0 (25-18, 25-13, 25-23) SAVINO DEL BENE VOLLEY: Traballi n.e., Bechis 1, Skinner 7, Castillo (L2) n.e., Ruddins 24, Franklin 4, Ribechi (L1), Bosetti 7, Ognjenovic n.e., Mancini n.e., Graziani 6, Nwakalor n.e., Antropova n.e., Weitzel 13. All.: Gaspari. VOLERO LE CANNET: Štimac n.e., Rachkovska 10, De Almeida Rios 2, Hasdemir 1, Staniulyte 5, Popova 12, Dautova 5, Milojevic, Giardino (L1), Devrim, Svetnik 8, Laurin. All.: Fenoglio. ARBITRI: Tudor Pop (ROU) – David Fernandez Fuentes (ESP) FIRENZE – La Savino Del Bene Volley supera con autorità il Volero Le Cannet, imponendosi 3-0 nella quarta gara della Pool A di Cev Champions League.

Savino Del Bene Volley: ritorno in Europa - Dopo aver centrato nel fine settimana la venticinquesima vittoria stagionale su ventotto gare disputate, espugnando il campo della Eurotek Laica UYBA nella sfida valida per la 19ª giornata del ... nove.firenze.it

Champions League: Scandicci batte in scioltezza il Volero - La squadra di Gaspari, nonostante assenze e infortuni, fa valere la propria legge firmando un netto 3- corrieredellosport.it

