Sanità un anno di attesa per fare una tac e due per una colonscopia | i dati del report A rischio il diritto alla salute

Il report evidenzia lunghe attese e criticità nel sistema sanitario italiano, con tempi di attesa di un anno per una TAC e due per una colonscopia. Dall'aumento delle liste d'attesa alla carenza di personale, la qualità e l'accessibilità delle cure sono messe a dura prova, mettendo a rischio il diritto alla salute dei cittadini.

Odissea sanità. Dalle liste d'attesa alla carenza di personale, per gli italiani curarsi sembra essere diventato quasi un lusso. La denuncia è di Cittadinanzattiva, che ha. Leggo.it

