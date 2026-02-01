Filmare la tragedia | rischi diritto e responsabilità nel tempo dei social
Questa mattina un tragico incidente è stato ripreso da un passante e subito condiviso sui social. Un uomo ha perso la vita mentre i soccorsi erano ancora sul posto, e il video è finito online, creando scalpore e polemiche. La scena ha fatto sorgere domande su responsabilità e limiti nel mondo dei social e delle riprese amatoriali.
Quando l’istinto di documentare prevale sulla tutela della dignità: cosa ci dice il nostro ordinamento e quali rischi si corrono davvero È bastato poco: un incidente, una persona morta, un telefono puntato sulla scena e un video finito online mentre i soccorsi erano ancora lì. A spiegarlo, è l'avvocato Danilo Iacobacci, Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Giurisdizioni Superiori, Dottore di Ricerca in Politiche Penali dell’U.E., Vice Procuratore Onorario della Repubblica. Ancora una volta, la tragedia è diventata contenuto prima ancora di diventare silenzio. Da quel momento si è acceso il dibattito.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
