La Ruota della Fortuna fa slittare Capodanno in Musica | Gerry Scotti in onda il 31 dicembre
Canale5 chiude il 2025 seguendo una linea di continuità che ormai non sorprende più: La Ruota della Fortuna resta saldamente in palinsesto anche la sera di San Silvestro, imponendo un leggero ma significativo slittamento al tradizionale appuntamento musicale di fine anno. Nell’ultimo mercoledì del 2025, infatti, il game show condotto da Gerry Scotti precederà Capodanno in Musica, che andrà in onda subito dopo, rinunciando così alla consueta partenza in prima serata piena. Perché Gerry Scotti va in onda a Capodanno. Una scelta che conferma quanto il format sia diventato imprescindibile nella strategia Mediaset. 🔗 Leggi su Dilei.it
