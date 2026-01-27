Ferentino l' affondo dell' opposizione | Rotatoria di Pontegrande simbolo del fallimento amministrativo e del degrado

La rotatoria di Pontegrande, originariamente pensata come un moderno ingresso per la città, ha sollevato discussioni tra l'opposizione riguardo a problemi di gestione e degrado. L’obiettivo di valorizzare l’immagine urbana e migliorare la sicurezza si scontra con le critiche sullo stato attuale dell’area, evidenziando le sfide amministrative di Ferentino.

È un J'accuse durissimo quello firmato dai consiglieri di opposizione Alfonso Musa, Giancarlo Lanzi, Fabio Magliocchetti e Antonio Pompeo Doveva essere il nuovo biglietto da visita della città, un ingresso moderno e sicuro per chi arriva a Ferentino. Invece, a distanza di oltre un anno dalla fine dei lavori strutturali, la Rotatoria di Pontegrande è diventata l'emblema dell'immobilismo. Il focus della denuncia è l'opera viaria situata in uno snodo nevralgico. "La Rotatoria di Pontegrande era un intervento necessario per la messa in sicurezza di un tratto molto pericoloso, purtroppo teatro di incidenti anche mortali", premettono i consiglieri, riconoscendo l'importanza strategica dell'infrastruttura.

