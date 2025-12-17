La denuncia di Presutti Pd | Un percorso di guerra fra degrado e pericoli FOTO

Il consigliere comunale Marco Presutti del Pd denuncia un grave stato di degrado e pericoli nell’area attorno alla cattedrale di San Cetteo. Attraverso un’interrogazione urgente, Presutti evidenzia come la situazione stia assumendo i contorni di una vera e propria “guerra” tra incuria e insicurezza, sollevando preoccupazioni che richiedono interventi immediati per tutelare i cittadini e la tutela del patrimonio storico.

